¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7ÆüÅìµþÅÔÅìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡ËÍê¤â¤·¤¤·»µ®Ê¬¤À¡£¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾þ¤Ã¤¿¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê28¡á¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÁ°Ìë¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤¶â»Ò¶îÂç¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾Þ¶â²¦¤òÀæÀîÂÙ²Ì¡¢Âç´äÎ¶°ì¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â»Ò¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£ÀæÀî¤ÈÂç´ä¤¬µÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬Àä