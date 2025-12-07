Ì¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡ØCHOPPER¡Çs¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤¬¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖBOX cafe¡õspace SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¡ª¥­¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤â¢£¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤Ï¡¢