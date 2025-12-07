¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Êì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±ÂåÉ½¤Î¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢ÅÁÅý¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÇò¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á´ÌÌ¤Ë¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ±¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÃÄ