µ¤±Ô¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬½¸¤¦NXT¤Î¼ã¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÉÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡É°ì·â¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁíÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉ¬»¦µ»WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNXT¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¿·¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¤ÎÆ°²è¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥±¥ó¥À¥ë¤¬·«¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¡É°µ´¬¤ÎºÇ¿·¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤­¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£