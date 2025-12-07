¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï7Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇµÜºê¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏJ2¾º³ÊºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤­¤º¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇµÜºê¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢J2Éüµ¢¤Ï