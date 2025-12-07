フィギュアスケートのGPファイナルから一夜明けた7日、日本選手が囲み取材に応じた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催2月のミラノ・コルティナオリンピック™代表入りをかけ、女子シングルは最終選考会の全日本選手権（19〜21日）で熾烈（しれつ）な争いが予想される。ファイナル初出場で銀メダルを獲得した中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は「まだ全く実感が湧いていない」と気持