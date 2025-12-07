¾­´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¡¦·è¾¡¤¬12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤Î°¦Äï»Ò¡¦Ìî¸¶Ì¤Íö½÷Î®ÆóÃÊ¡Ê22¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¡£¡Ö¡È¿¹ÆâÃ£¿Í¡É¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬Ã£¿ÍÀïÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´ÖÉ½¾´¼°¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¤Ç¡¢¿¹ÆâÃ£¿Í¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿