12·î8Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤Ï¡¢¾åÀîÎ´Ìé¤È¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤ÎºÊ¤¬ÅÅÏÃ¤Ç»²²Ã¡£²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò´ù¤Î¾å¤Ë¡×¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¥É¥ó°ú¤­!?¡×¡Ö¡Êµ¢Âð¤Ï¡Ë½µ°ì²ó¤«¤éÆó½µ´Ö¤Ë°ì²ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÈÌ¼¤ÎËÜ²»¤Ë¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤ÎÎä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!?°ìÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤­¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾åÀî¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢