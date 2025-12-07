»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Ç7Æü¡¢Àä·Ê¤ò¤á¤°¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡×¤Ï¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ä»³Äº¤ÎÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁö¤ë¹âÄãº¹¤ª¤è¤½650¥áー¥È¥ë¤Î¥³ー¥¹¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤é740¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°6»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«»ö¤Ê±À³¤¤¬È¯À¸¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ­¤ò»ß¤á¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£