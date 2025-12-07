ÃË»Ò66¥­¥íµé·è¾¡¸²ÆÁ³¤Íø¡Ê²¼¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡áÅìµþÂÎ°é´Û½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò66¥­¥íµé¤Ï¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï¸²ÆÁ³¤Íø¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë¤òÂà¤±¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÉð²¬µ£¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÍ¥Àª¾¡¤Á¡£Éð²¬¤Ï3°Ì¡£½÷»Ò70¥­¥íµé¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡Ë