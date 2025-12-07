´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ç7Æü¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤Î¤·¤áÆìºî¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÁÅý¤Î¡Ö¥ï¥éÂÇ¤Á¡×ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦¸ÅÀîÄ®¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÊæ¤¬ÀÄ¤¤¤¦¤Á¤Ë´¢¤ê¼è¤é¤ì¤¿¥ï¥é¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤ÎÐ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ï¥éÂÇ¤Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤ÇÁ¡°Ý¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÆì¤ò¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤áÆìºî¤ê¤ÎËÜÈÖ¤Ïº£·î27Æü¤Ç¡¢¤Þ¤À»²²Ã¼Ô¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£