¤³¤ì¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢LuckyFes¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÌÚÍü·ûÉð¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌÚÍü¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡ÖMOGURA¡×¤Ç¤ÎÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿¼¡À¤Âå¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥·¥ó¥¬¡¼ Ashley¡Ê¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡Ë¡£¤½¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Å·À­¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆð¤µ¤Ï¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³