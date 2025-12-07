FOMARE¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡Ê¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥º¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¥Ð¥ó¥É·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿FOMARE¤Ï¡¢9·î¤ËÃÏ¸µ·²ÇÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿10¼þÇ¯µ­Ç°ÌµÎÁLIVE¡ã°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡ä¤ËÌó10,000¿Í¤ò½¸¤áÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ãOVER TOUR25-26¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼