¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤Ç£¸·îËö¤Ëµ¯¤­¤¿ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È£³½£¤ÇÌó£µËü£¶£°£°£°¿Í¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤Î²È²°¤Î£¹³ä¤¬Á´È¾²õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é£³¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤âÈòÆñÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ó´¨¤ÎÅßËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢»Ù±ç³èÆ°¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÆ®¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ëµÈ·ÁÍ´»Ê¡¢¼Ì¿¿¤â¡Ë»Ò¶¡£¸¿ÍÏ¢¤ì¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Ï¥ë½£¤Î½£ÅÔ¥¸¥ã¥é¥é¥Ð¡¼¥É¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾¡£¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ëÃæ¿´Éô¤«