12·î4Æü¡¢·ëÀ®15Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿30ÁÈ¤Î¤¦¤Á·è¾¡·Ð¸³¼Ô¤Ï7ÁÈ¤Î¤ß¤È¡¢Í½Áª¤«¤éÇÈÍð¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿Æ±Âç²ñ¡£·è¾¡·Ð¸³¼Ô¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¤È¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¬Í­ÎÏ¸õÊä¤«·è¾¡·Ð¸³¼Ô¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¹È°ìÅÀ¤È¤Ê¤ë¥è¥Í¥À2000¤Î5ÁÈ¡£º£Ç¯¡Ø¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡Ù