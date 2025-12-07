¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥±Àè¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐ¸µAKB48¡Ö¥é¥¤¥óåºÎï¡×¿§ÇòÈþµÓÈäÏª¢¡Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»ÑÈäÏªÊ¡Î±¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿Î¹ÈÖÁÈ¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¡ª¡©´ä¼ê¢ª½©ÅÄAI LOVE¥È¥ê¥Ã¥×¡×⁡¡ÊIAT´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¦AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¥í¥±Àè¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥ê¥Ü¥ó¤¬