¢¡£Ê£²¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¦½à·è¾¡£Æ£ÃÂçºå£±¡½£°¶âÂô¡Ê£·Æü¡¦£Á£ø£é£ó¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Ê¥ê¡¼¥°»²Æþ£³µ¨ÌÜ¤Ë¤·¤Æ£Ê£²½é¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹£Æ£ÃÂçºå¤¬¡¢¶âÂô¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¶á¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀï¤Ã¤¿¡££Ã£Ë¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÂ¿¤¯Ã¥¤¤¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á°È¾£±£±Ê¬¡¢£Ã£Ë¤ÎÁê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤ò£Í£ÆÉð°æÀ®¹ë¤¬±¦Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î