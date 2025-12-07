´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀã²½¾Ñ¤Î¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¹ç¾¸²È²°¤Ç¡È¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¡É ¿¦°÷¤é¤¬Âç¾®65ËÜ¤ò¼êºî¶È¤Ç¡Ä»ÜÀßÆâ¤Î¼ÖÅÄ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¡È¤ï¤é¡É¤ò»ÈÍÑ ´ôÉì¸©¹â»³»Ô Á°¤Î½µ¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤¬»Ä¤ë¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¡£7Æü¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤ÏÀã²½¾Ñ¤·¤¿¹ç¾¸²È²°¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¡×¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñ