»°½Å¸©¤ÎÄ»±©¿åÂ²´Û¤Ç¥Ç¥ó¥­¥¦¥Ê¥®¤¬Êü¤ÄÅÅµ¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LEDÅÅ¾þ¤¬¡È¥Ç¥ó¥­¥¦¥Ê¥®¤ÎÊüÅÅ¡É¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥Ä¥êー¡É¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡Ä»°½Å¡¦Ä»±©¿åÂ²´Û ¤ª¤è¤½2000¸Ä¤ÎLEDÅÅ¾þ¤¬µ±¤¯¹â¤µ5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡£ Ä»±©¿åÂ²´Û¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¤³¤Î¥Ä¥êー¤Ï¡¢6É¤¤Î¥Ç¥ó¥­¥¦¥Ê¥®¤¬ÊüÅÅ¤¹¤ë¤È¥»¥ó¥µ&