アメリカ・メジャーリーグへの移籍を目指す埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手が７日、地元・沼田市に凱旋し、子どもたちと交流しました。 この交流会は、地元の後援会「髙橋光成を応援する会」などが開いたもので、会場には県内の少年野球チームに所属する小学生約２００人が詰めかけました。 髙橋投手は、トークショーで「好きな選手の真似をするところから始めてみよう」と呼