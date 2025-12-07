¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ø¤ÎÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ïº£µ¨14¾¡8ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦52¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê195¸Ä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÂôÂ¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀîÀ¥¤ÏÄÌ»»47ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨3³ä6Ê¬2ÎÒ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï17ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨2³ä9Ê¬4ÎÒ¤Ç¡¢5·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î6²ó¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥½