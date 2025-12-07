¡ã¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥óGC¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡þ7087¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Îµ×¾ïÎÃ¤Ï¡Ö77¡×¤òµÊ¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦51°Ì¥¿¥¤¤Ç4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¿¶¤ê¤«¤é¥è¥³¿¶¤ê¤Ë¡ª ¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø2Ç¯¤Îº´Æ£²÷ÅÍ¤â¡Ö76¡×¤ÈÊø¤ì¡¢¥È¡¼¥¿¥ë5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦67°Ì¥¿¥¤¡£À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°