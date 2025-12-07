¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅìËÌ¤ò´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°ÀþÄÌ²á¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÃëÁ°¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤À¤¤¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä¶å½£¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë7Æü¤è