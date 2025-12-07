Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞËÜÉô¤Î´ÇÈÄÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢ÍèÇ¯²Æ¤ò¤á¤É¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅÞ¸«²ò¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤Î½¤Àµ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡À©Äê»þ¤ËÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¡ÖÃæÆ»¡×Ï©Àþ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬7ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·¸«²ò¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁí¹çÄ´ºº²ñ¡Ê²ñÄ¹¡¦²¬ÅÄ