¡þ½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7ÆüÅìµþÂÎ°é´Û¡ËÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò66¥­¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê28¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1²óÀï¤ÏÉÔÀï¾¡¤Ç¡¢2²óÀï¤Ï¥¸¥ã¥¶¥ó¡¦¥¢¥À¥à¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤Ë¹ë²÷¤ÊÂç³°´¢¤ê¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¥­¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Éâ¤­Íî¤È¤·¤ÇÀè¤Ëµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ä¤ê2ÉÃ¤Ç²£Íî¤È¤·¤Çµ»¤¢¤ê¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤­