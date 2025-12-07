¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤­¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡ÛÎëÌÚÊ¡¤ÈËÜÅÄË¾·ë¤Î³èÌö¤ÏÁá·Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ÒÎÏ¡© 1Ç¯¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥Æ¥êÊ¸²½¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡Ö¡Ø21ºÐ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚÊ¡¡¿TBS·Ï¡ÖA-Studio¡Ü¡×11·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¡þ¡þ¡þ2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤­¤Æ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹ñÌ±Åª»ÒÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î¡ÖÊ¡¤¯¤ó¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤â¤¦À®¿Í¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤á¤ëÇ¯Îð¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢