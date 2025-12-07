¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡ÛÈ¾À¤µªÁ°¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤Àï¸å¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Íò»³¸÷»°Ïº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¡¦Í´¾èË·±Ñ¾¼¡¢µýÇ¯83¡£Èà¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎÃ£¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿ËÞ¼Ò¤Î»¨»ï¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯ÊÔ½¸Ä¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÃË¤ÎËÜ²»»ï¡É·î´©¡ÖDoLiVe¡×¤òÁÏ´©¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¡£¡Ö¾¼ÏÂ·ÚÇöÂÎ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¿¤ÎC¤Î¤ÇR¡×¤È¤¤¤¦ABCÊ¸ÂÎ¤ò¶î»È¤·¤Æ·ÚÌ¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ