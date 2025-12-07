¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤·³¤Î²¦³ØÌÔ¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¬¤¯¤â¤¦¡ËÊóÆ»´±¡Ê³¤·³Âç¹»¡á¾åµéÂçº´¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤¬¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×´ÏÂâ¤ÎÄÌ¾ï¤Î·±Îý¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¸·³Ê¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦ÆüËÜÂ¦¤Ëµá¤á¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×´ÏÂâ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢µÜ¸Å³¤¶®ÅìÂ¦¤Î³¤°è¤Ç´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤òÄÌ¾ïÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¡£·±Îý³¤¶õ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·±ÎýÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ãæ¹ñ³¤·³¤Î