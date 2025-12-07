¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å1»þ²á¤®¡¢ÉÙ»³»ÔÇ¤³¤¤Ç¡Ö½»Âð¤Î²°º¬¤ä³°ÊÉ¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤Î¿Í¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö9Âæ¤¬½Ð¤Æ¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å4»þ²á¤®¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²¬ºê¿Ê°ì¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì