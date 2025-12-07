¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡ÖTrumpler 14¡Ê¥È¥é¥ó¥×¥é¡¼14¡Ë¡×¡£¤ê¤å¤¦¤³¤ÄºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó8000¸÷Ç¯Àè¤Î¡¢¡Ö¥¤¡¼¥¿¥«¥ê¡¼¥ÊÀ±±À¡×¤Ë¤¢¤ëÀ±ÃÄ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿À±±À¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ±¡¹¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤âËº¤ì¤Æ¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡ÖTrumpler 14¡×¡ÊCredit: NASA & ESA, Jesús Ma&#