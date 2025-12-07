²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¸½ºß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÊ¡ÂÞ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼BOX 2026¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤êËè·îÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡È¢¤È¤ÏÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢12·î¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼BOX 2026¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£º£·î¤Ï¡¢"¥¢¥¤¥¹¡¦Îä¿©¥»¥Ã¥È"¤È"¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È"¤Ë²Ã¤¨¡¢"¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È"¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤¢¤ëÊ¡ÂÞ¤Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à