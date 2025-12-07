¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Â¼¾å»Ô½Ð¿È¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·11·îÊüÁ÷¤ÎÆÃ½¸¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¢£¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É²ñ¾ì¤Ë3·»Äï¤¬ÅÐ¾ì 2025Ç¯8·î¡£Åìµþ¤Î¥Ó¥ë³¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÂ¼¾å»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¢·»¡¦±Ñ¼ù¤µ