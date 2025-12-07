£±£²·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¡£¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢Æü¤¶¤·¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹­¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íë±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤âÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃëÁ°¸å¤Ë¤ÏÄÌ¤ê±«¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï