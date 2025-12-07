Ãæ³ØÀ¸¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÁ°¡¢Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¾®ÉÍÄ®¤ÇÄ¹ºê»Ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸19¿Í¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­2¿Í¤È¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤Î3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸19¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬Â³¤¯ºäÆ»¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£