ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÌöÆ°¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤·¤Î¾×·âµ»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤âºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤ò¥É¥é¥à´Ì¤´¤È¡È¤°¤·¤ã¤Ã¡É¶¯Îõ¥É¥í¥Ã¥×¥­¥Ã¥¯ÆüËÜ»þ´Ö11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡¢¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î