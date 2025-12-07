²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡ËÊ¡Ç·½õ¡Ê28¡Ë²ÎÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤ÎÀ®¶ð²°»°·»Äï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²ÎÉñ´ì¼«¼ç¸ø±é¡ÖÂè4²ó¿ÀÃ«Ä®¾®²ÎÉñ´ì¡×¤¬26Ç¯5·î1¡Á3Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¿þÌî¤ò¹­¤²¤ë¤Ù¤¯23Ç¯5·î¤Ë½é³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3²ó¤ÏËèÇ¯·»Äï¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±éÌÜ¤òÁª¤Ó¡¢¸ý¾å¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Á¤Ç¸ø±é¤·¤Æ¤­¤¿¡£°ì½ä¤·¤¿Âè4²ó¤Ï¡È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡É¤È¤Ê¤ë¡£²ÏÃÝÌÛ°¤Ìï¤Ë¤è¤ëÀ¤ÏÃÊª¶¸¸À¤ÎÌ¾ºî¡Öµû²°½¡¸ÞÏº