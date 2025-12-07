529Âæ¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¥«¥Þ¥ë¥°¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥«¥Þ¥ë¥°¤ÎÀ¸»º¤Ï1986Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤­¡¢·×529Âæ¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»îºî¼Ö¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢534Âæ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï136Âæ¤¬Çä¤ì¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ºÀÇ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹â²Á¤À¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¥«¥Þ¥ë¥°¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¡¼¥óºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤âÁ´124ËçÃæÅì¤Ç¤â»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¹ñ²¦¤¬2Âæ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ç·×75Âæ¤¬Í¢½Ð