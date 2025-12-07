2025Ç¯12·î4Æü¡¢¿·µþÊó¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ­¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤ÇÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç3Æü¡¢¡ÖÎø¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À­¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï19ºÐ¤Ç¡¢9·î¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤Îº¾µ½µòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤·¡¢²¥ÂÇ¤ò¼õ¤±¤ÆÂ­¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤é