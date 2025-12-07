Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤¬12·î7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë²áµîºÇÂ¿9¿Í¤¬Î©¸õÊä ´é¤Ö¤ì½ÐÂ·¤¤7Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¥¹¥¿ー¥È¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô °ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢ ¢§¿·¿Í¤Ç°ËÅì´Ñ¸÷¶¨²ñÍý»ö¤ÎÍø²¬Àµ´ð¤µ¤ó¡Ê52¡Ë ¢§¿·¿Í¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー