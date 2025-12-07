¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP2025¡×Âç²ñ°Ï¤ß¼èºà¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¹â±ßµÜµ­Ç°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎU-12¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥àÁíÀª12ÁÈ¤Ë¤è¤ëÂç²ñ¤È¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢OB¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤­·Ý¿Í¤Îº®¹ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯