ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°¤Î¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï7Æü¡¢J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢¥êー¥°3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢¥êー¥°3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¡£°ú¤­Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¡¢¥êー¥°½ç°Ì¤Ç¾¡¤ëFCÂçºå¤¬·ë½¸¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°È¾38Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÂçÃ«¤¬¡¢º¸Â­¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤­¤Þ¤¹