º£µ¨¤Î£Ê£±¤Ï¼¯Åç¤¬£¹µ¨¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»£²£±´§ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö¼¯Åç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÄÌ»»£²£±´§ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯Åç¤Î²áµî¤ä¸½ºß¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Öº£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¤Î²¬ÅçÃÒºÈµ­¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú£Ñ£±¡Û¤Ê¤¼ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤ë¡©¡Ú£Á¡ÛËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÆ°¤­¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡£Î¦¾åÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¾ì