¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥­¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤ÇÍ½Áª4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°ëÉôÀ¿¡Ê35¡á°¦ÃÎ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2Áö¤È¤â1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÎÅ¸³«¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î6¡¢6Ãå¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆÀÅÀÎ¨¤Ï6.67¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¡£9ÈÖ¼ê¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤â¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬°­¤¤¡×¤ÈÅ¸³«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÃÏ¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¡£¸åÈ¾¤Ï¥ê¥ó¥°2ËÜ¤ò¸ò´¹¡£Á°È¾¤è¤ê