¼¡²ó¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2025Ç¯12·î14Æü(Æü)ÊüÁ÷!º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆüÊÆ¹¥ÄÁ¥×¥ì¡¼¸åÈ¾Àï!µð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¥¯¥¤¥º!MC:ÀîÅçÌÀ(óÊÎÛ)¥²¥¹¥È:¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢DAIGO¡¢»³ËÜºÌ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¢¨ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢£ÆüÊÆ¹¥ÄÁ¥×¥ì¡¼¸åÈ¾Àï¡ªµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤«¤éÄÁ¥×¥ì¡¼¥¯¥¤¥º¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÛØ¸¶¤¬º£Ç¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê!9·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢ÅÅ¸÷