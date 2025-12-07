¡Ú¥Ï¥Î¥¤¡áÃÝÆâ½ÙÊ¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï£¶Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬·³»öµòÅÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¥·¥Ê³¤¡¦¥¹¥×¥é¥È¥ê¡¼¡ÊÆîº»¡Ë½ôÅç¤Î¥¹¡¼¥Ó¾Ì¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç¡¢Ãæ¹ñÁ¥£±£°£°ÀÉÄ¶¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ó¾Ì¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÂàÌò·³¿Í¤äµùÌ±¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë½à·³»öÁÈ¿¥¡Ö³¤¾åÌ±Ê¼¡×¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ¥Çõ£²£¹ÀÉ¤¬ÄäÇñ¤·¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤È·Ù²ü³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Èæµù¶È¿å»º»ñ¸»¶É¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¥Õ¥ì¥¢¡Ê²Ð±êÃÆ¡Ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ­¸¢¤òÁè