¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç±éµ»¤¹¤ë¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡Êº¸¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡áIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¾å°ÌÁª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£½÷»Ò¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ä3°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢5°Ì¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬