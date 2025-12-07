J1¥ê¡¼¥°¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤¬¡¢º£µ¨10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÎëÌÚÍ¥ËáÁª¼ê¤ÈÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿GK¡¦ÁáÀîÍ§´ðÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£2Áª¼ê¤¬¸½ºß¤Î¿´¶­¤äÍ¥¾¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËêÌî¡Öº£¤Î¿´¶­¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×ÎëÌÚ¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸åËêÌî¤µ¤ó¤ËPK¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì°ÊÍè¤Î¡×ËêÌî¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¤«9Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×ÎëÌÚ¡ÖÅö»þ¼ã¤«