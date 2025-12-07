³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Á°»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê55¡Ë¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ê14ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬7Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ÷¸¡»þ¾Ð¤ß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ Æ±»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ÀÜ¸«¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï11·î14Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÎ©²Ö»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢