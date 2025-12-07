¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ï7Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Î»Ä¤ê3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹INAC¿À¸Í¤¬¿·³ã¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¡¢°Ë²ì¤â4¶¯Æþ¤ê¡£CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÏÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯LÌ¾¸Å²°¤Ë¡¢°Ë²ì¤âÆüÂÎÂçSMG²£ÉÍ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£12·î14Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢°Ë²ì¡½INAC¿À¸Í¡¢¹­Åç¡½CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£