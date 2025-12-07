Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Îµï¼ò²°¡Ø¿·¶¶¹©¡Ê¤·¤ó¤Ð¤·¤¿¤¯¤ß¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£µï¼ò²°¤À¤±¤É¡È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤³¤³¤Ï°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÂç½°¼ò¾ì¡£¤Ç¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ¤ÇÛ¤ò¥Á¥é¥ê¤ÈÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¼ç¤ÎÃæ°Â¹©¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ¾ì¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÎÁÍý¿Í¡£½îÌ±Åª¤ÊÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤â